CALCIOMERCATO ROMA VICE DZEKO – In attesa di capire quale sarà l’epilogo finale dell’ormai telenovela lega a Milik e Dzeko, ma difficilmente a questo punto si riaprirà il tutto, c’è una novità importante per l’attacco giallorosso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Fiorentina su un esubero giallorosso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’ombra di Allegri su Fonseca: accordo di massima

Calciomercato Roma vice Dzeko

Come possibile idea degli ultimi giorni di mercato può prendere corpo l’ipotesi Luis Muriel come bomber di scorta alle spalle di Edin Dzeko. Prima di prendere decisioni definitive sull’attacco, l’Atalanta vuole testare bene il neo acquisto Lammers in allenamento, visto che l’attaccante olandese è reduce dall’operazione al crociato subita lo scorso anno. Da segnalare come la punta classe 1997 sia arrivata a titolo definitivo dal Psv Eindhoven e questo vorrebbe dire ben 3 attaccanti in rosa in questo momento: Zapata, Muriel e Lammers.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’Arsenal insiste: pronto l’affondo finale

Rendimento Muriel Atalanta

Protagonista di una grande stagione, autore di 19 reti in 41 presenze, il colombiano è il secondo calciatore più prolifico dalla panchina dei principali campionati europei nel XXI secolo avendo segnato 11 dei 18 gol in campionato proprio entrando a gara in corso. Il primo è Paco Alcacer con 12 ottenuto nel 2018-2019.