Antonio Rudiger è diventata la quarta scelta di Lampard dopo l’arrivo di Thiago Silva e sta considerando un addio ai Blues entro il 5 ottobre

Scoppia il caso Rudiger in casa Chelsea. Il difensore tedesco non è stato preso in considerazione da Lampard nelle prime uscite stagionali dei Blues e l’imminente disponibilità di Thiago Silva renderà ancora più complicata la situazione dell’ex difensore della Roma. Secondo ‘Sky Sports UK’ e ‘Daily Telegraph’, l’ex Stoccarda è pronto a lasciare Londra entro la chiusura di questa sessione di mercato. La sua situazione viene monitorata con molta attenzione dalle big italiane, pronte a considerare un ritorno in Serie A. La squadra londinese, dal canto suo, è pronto a lasciar partire il calciatore anche in prestito con riscatto. Una formula, questa, che piace molto alle big italiane che stanno cercando un difensore per completare la rosa.

