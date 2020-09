Calciomercato Roma, la Fiorentina starebbe seguendo seriamente la pista che porta al terzino giallorosso Davide Santon

Il calciomercato si avvia ad entrare nella sua fase più calda e quindi decisiva. C’è da scommettere infatti, che nei prossimi giorni le trattatative saranno frenetiche, in vista della chiusura prevista per il 5 ottobre. In tutto questo la Roma sta attraversando una fase di preoccupante immobilismo. Dopo il fallimento dell’affare Milik, a Trigoria si stanno decidendo strategie future da adottare per riuscire a rinforzare al meglio la rosa a disposizione del tecnico Fonseca.

Il primo nodo, da sciogliere in fretta, è quello relativo a Chris Smalling. La trattativa con il Manchester United va avanti da tempo e sembra che la società inglese non abbia intenzione di fare nessuno sconto ai giallorossi. Tradotto in soldoni, i “Red Devils” non accetterano un’offerta minore ai 20 – 25 milioni di euro, il che sta portando la dirigenza capitolina a guardarsi anche in giro per studiare eventuali alternative. Circolano ormai da giorni diversi nomi, come quello del brasiliano Marcao del Galatasary e di Jean-Clair Todibo, 20enne difensore di proprietà del Barcellona, che l’anno scorso ha militato nello Schalke 04.

Calciomercato Roma, Fiorentina su Santon

Nello stesso tempo la dirigenza giallorossa sta cercando di piazzare gli esuberi presenti in rosa. In questa lista spiccano al momento i nomi di Federico Fazio, Juan Jesus, Diego Perotti e Davide Santon. Per tutti questi calciatori, nelle settimane scorse ci sono stati interessamenti da parte di altre società, che però alla fine non hanno portato alla fatidica fumata bianca. Tuttavia le trattative procedono, e la Roma spera di riuscire a concretizzare uno o più affari in uscita.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da violanews.com, la Fiorentina avrebbe seriamente messo gli occhi su Davide Santon. La dirigenza gigliata starebbe spingendo per un prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 4-5 milioni di euro. Il terzino giallorosso, essendo molto duttile, potrebbe rappresentare un’ottia alternativa al titolare Cristiano Biraghi.