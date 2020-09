Calciomercato Roma: c’è una difesa ancora da puntellare

Il calciomercato della Roma ha visto la società giallorossa impegnata soprattutto a risolvere la questione centravanti. Ma serve anche altro a Paulo Fonseca.

I limiti della rosa giallorossa si sono visti all’esordio contro il Verona. Il tecnico portoghese ancora ha bisogno di alcune pedine per avere una squadra capace di lottare per un posto in Europa. Sicuramente c’è bisogno di una alternativa al bosniaco in avanti, ma c’è anche bisogno di altri ritocchi. Specialmente in difesa, visto che il calciomercato dovrà portare per forza di cose delle novità.

Calciomercato Roma, Smalling sempre nel mirino

Ormai è noto a tutti che l’obiettivo dei giallorossi è quello di arrivare a Chris Smalling, che Fonseca valuta il profilo ideale per la sua difesa. E’ altrettato noto che il Manchester United non abbassa le sue pretese, che sono di venti milioni di euro. Il Corriere dello Sport sottolinea dunque come saranno necessari gli ultimi giorni di mercato, ad ottobre, per sferrare l’assalto finale. Nel frattempo il club sarà impegnato ancora nelle cessioni. Juan Jesus continua a rifiutare le possibili destinazioni, per Fazio invece potrebbe esserci nel futuro una tra Sampdoria e Fiorentina. Anche Santon continua a rimanere nella lista dei cedibili.

