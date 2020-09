Calciomercato Roma, decisa l’alternativa a Smalling in difesa

Il calciomercato della Roma adesso è incentrato anche sulla ricerca di nuovi difensori centrali che possano arricchire le scelte dell’allenatore Paulo Fonseca.

Contro il Verona il tecnico ha dovuto schierare Bryan Cristante al centro della difesa. Un ruolo che il centrocampista ha imparato a svolgere ma che non è ovviamente il suo. In quella zolla del campo Fonseca ha gli uomini contati. Certo, è arrivato Kumbulla dal Verona, ma le altre due opzioni sono Mancini e Ibanez. Insomma servono altri giocatori, anche perché l’intenzione è quella di continuare a giocare con una difesa a tre. Quindi la Roma probabilmente dovrà cercare due nuovi centrali.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sfuma un altro obiettivo della fascia destra

Calciomercato Roma, Todibo alternativa a Smalling

E’ ormai risaputo che i giallorossi aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per sferrare l’assalto decisivo a Chris Smalling. Giocatore che Fonseca reputa indispensabile per esperienza e carisma nello spogliatoio. Il Manchester United finora ha fatto muro, ma il 5 ottobre si concluderanno le trattative e dunque il tempo inizia a stringere. Sia per chi vuole comprare ma anche per chi vuole vendere. Nel frattempo la Roma sta cercando una sistemazione per Fazio e Juan Jesus, che non rientrano nei piani del club.

Come riporta però Sky Sport, adesso c’è anche un piano B in caso non arrivasse Smalling. La società infatti starebbe seguendo con attenzione Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona che gli spagnoli potrebbero cedere in prestito. Il calciatore infatti non rientrerebbe nei piani di Koeman.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà più convocato

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!