Calciomercato Roma, il futuro di Edin Dzeko torna in discussione: c’è il forte interesse del Barcellona, e l’attaccante sarebbe propenso ad accettare.

Non c’è un giorno di pace in casa Roma. Tra le grane di calciomercato, la partita persa a tavolino e l’inibizione per Guido Fienga, la serenità non è di casa a Trigoria. Per la nuova proprietà Friedkin sono numerosi i problemi da risolvere e a breve potrebbe aggiungersene un altro.

Saltata la trattativa per l’arrivo di Arkadiusz Milik alla Roma, dopo l’acquisto da parte della Juventus di Alvaro Morata sembrava ormai scontata la conferma di Edin Dzeko in giallorosso. Nonostante il mancato impiego nella partita contro il Verona, tutte le problematiche sembravano risolte, con l’attaccante pronto a giocare da titolare contro la Juventus.

Calciomercato Roma, c’è il Barcellona su Dzeko

E invece non è ancora finita. Nonostante il mancato passaggio alla Juventus, la permanenza di Edin Dzeko alla Roma non può considerarsi scontata. Diverse squadre sono ancora alla ricerca di un attaccante centrale e, dopo le recenti voci sull’Atletico Madrid, le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento concreto da parte del Barcellona. Dopo il passaggio di Luis Suarez all’Atletico Madrid, il club braungana cerca un bomber di razza e la punta bosniaca rappresenterebbe una pista più economica rispetto a Depay, il cui cartellino viene valutato circa 30 milioni di euro, il doppio rispetto a quello del numero nove giallorosso. Da non sottovalutare, la presenza in blaugrana del suo connazionale e amico, Miralem Pjanic.