Il calciomercato della Roma si avvia a vivere le fasi più intense. La rosa di Fonseca infatti necessita di rinforzi in più zone del campo, e al più presto.

Le lacune nell’organico si sono viste a Verona, quando il tecnico ha rinunciato a Dzeko e di fatto non ha avuto alcuna alternativa a disposizione. E l’assenza di una prima punta di ruolo, nonostante la buona prova di Mkhitaryan e Pedro, si è sentita. Non a caso i giallorossi non sono riusciti a concretizzare nemmeno una delle tante occasioni avute. Ora che Dzeko sembra ormai destinato a rimanere, si deve comunque cercare una alternativa al bosniaco. In lizza Kalinic, che sogna il ritorno a Trigoria, ma anche Kean dell’Everton. Tuttavia adesso sembra esserci una pista spagnola.

Calciomercato Roma, spunta la pista Borja Mayoral

Come riporta infatti il sito di Gianluca Di Marzio, il club giallorosso è molto interessato alle prestazioni di Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid. Classe 1997, lo scorso anno ha militato in prestito nel Levante segnando 8 reti. Anche i giallorossi lo vorrebbero in prestito, anche se probabilmente prima dovrà trovare un accordo con il Real, visto che il suo contratto scade a giugno 2021. Sulle sue tracce nelle scorse settimane anche la Lazio.