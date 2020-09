Calciomercato Roma, vista la situazione di stallo per la trattativa Smalling, i giallorossi starebbero provando a chiudere per un altro difensore

Oltre all’affare Milik, l’altro tormentone del calciomercato giallorosso, è rappresentato senz’altro dalla trattativa per il ritorno di Chris Smalling a Roma. Il tecnico Fonseca, nella conferenza stampa pre-Verona, è stato chiaro sulla sua volontà di riavere a disposizione il difensore. Volontà che coincide perfettamente con quella del colosso britannico, che finora ha rifiutato qualunque possibilità di trasferimento in altri club.

Tra il dire e il fare c’è, però, sepre di mezzo il mare. La dirigenza giallorossa e quella del Manchester United stanno trattando ormai da diverse settimane, senza riuscire a trovare la quadra economica che faccia felice entrambe. Da un lato si ha una società che prova a risparmiare qualcosa, e dall’altro una che invece rimane ferma sulle proprie richieste.

E’ chiaro che in questa maniera, almeno per il momeno, non si va da nessuna parte. Probabile che la situazione possa sbloccarsi in prossimità della chiusura del mercato, quando magari i giallorossi avranno piazzato anche gli esuberi Fazio e Juan Jesus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, tutti i nomi per la difesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il retroscena su Allegri

Calciomercato Roma, offerta per Marcao

Intanto la dirigenza capitolina, per non restare a mani vuote, continua a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. In questi giorni sono circolati diversi nomi. L’ultimo della lista è quello dell’ex Antonio Rudiger, ormai messo ai margini del proprio progetto dal tecnico del Chelsea Frank Lampard.

In realtà la pista più calda sembra essere quella che porta in Turchia. In particolare, secondo quanto riportato dal portale fanatik.com.tr, la Roma avrebbe avanzato un’offerta di 15 milioni di euro al Galatasary per il difensore brasiliano Marcao. Una valutazione economica che Asromalive aveva gia anticipato qualche giorno fa.

La dirigenza turca sarebbe già convinta della proposta anche grazie a un percentuale del 10% sull’eventuale rivendita del calciatore in futuro. Sulla buona riuscita dell’affare l’ultima parola spetterà al tecnico Terim. In più i giallorossi dovranno stare attenti anche alla concorrenza. Sembrerebbe infatti che sul 24enne ci sia forte l’interesse del Lione di Rudi Garcia.