Il calciomercato della Roma non si è ancora chiuso. Ma oltre ai tanti nomi di possibili colpi in mezzo al campo si sta parlando anche di un possibile avvicendamento tecnico.

Sono ormai giorni che si vocifera di un possibile futuro in giallorosso per Massimiliano Allegri. Dopo un anno sabbatico il tecnico livornese, ex Milan e Juventus, ha sicuramente tanta voglia di tornare in panchina. Paulo Fonseca ha esordito con un pareggio a Verona (poi tramutatosi in sconfitta) e ora è atteso da un impegno molto complicato contro la Juventus. Di sicuro il portoghese deve fare i conti con un organico che ha comunque delle lacune importanti, ma è sotto esame da parte della nuova dirigenza.

Calciomercato Roma, ad Allegri piace l’organico

Il giornalista Alfredo Pedullà, sempre attentissimo alle dinamiche di calciomercato, sul suo sito ha parlato del possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma. Sottolineando come al tecnico, in caso di chiamata da parte di Friedkin, non dispiacerebbe l’attuale organico dei giallorossi e sarebbe ben felice di allenare Edin Dzeko, rimasto a Trigoria dopo le tante vicissitudini di mercato. Organico che tuttavia necessiterebbe sicuramente dell’innesto di un laterale, che potrebbe essere De Sciglio, e di un centrocampista muscolare.