Il calciomercato della Roma adesso si concentra soprattutto sull’arrivo di un difensore centrale e di un attaccante come alternativa a Dzeko.

Contro il Verona, visto che Kumbulla era appena arrivato a Trigoria, Paulo Fonseca ha dovuto chiedere un sacrificio a Bryan Cristante. Utilizzando il centrocampista come perno della sua difesa a tre. Un ruolo che il calciatore ha svolto con grande professionalità ma che non è il suo. Inutile girarci attorno, la richiesta dell’allenatore è quella di riportare in Italia Chris Smalling. Il Manchester United continua a fare muro, la trattativa va avanti ormai da mesi e non è detto che possa avere un esito felice. Se ne riparlerà probabilmente a fine mercato, quando la Roma spera di aver piazzato anche Fazio e Juan Jesus.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sfuma un altro obiettivo della fascia destra

Calciomercato Roma, Marcao il piano B ma…

Il Corriere dello Sport sottolinea come la prima alternativa all’inglese sia Marcao, difensore centrale del Galatasaray. Con i giallorossi che avrebbero offerto 9 milioni di euro contro i 13 richiesti dal club turco. Ha 24 anni e dunque sarebbe anche un buon investimento per il futuro. Tuttavia restano sullo sfondo anche Todibo, che potrebbe arrivare in prestito dal Barcellona, e il difensore del Real Madrid Nacho. Difficile invece ipotizzare un ritorno di Rudiger, in uscita dal Chelsea, visto anche l’ingaggio del centrale tedesco.