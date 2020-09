By

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un vice-Dzeko e avrebbero messo seriamente gli occhi sull’attaccante del Real Madrid Borja Mayoral.

Dopo il fallimento della trattativa Milik, che ha sancito la permanenza di Edin Dzeko a Roma, la società giallorossa è alla ricerca di un “vice” che possa far rifiatare il centravanti bosniaco durante la stagione. A questo proposito, nelle ultime ore, sembra si siano itensificati i contatti tra il club capitolino e il Real Madrid per l’attaccante spagnolo Borja Mayoral.

Il 23enne è un prodotto delle giovanili dei blancos, e negli ultimi due anni ha militato tra le fila del Levante, dopo aver gioato anche in Germania nel Wolfsburg. Il suo contratto è in scadenza l’anno prossimo, e questo significa che tra qualche mese il calciatore sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Il giocatore nelle scorse settimane era stato cercato anche dalla Lazio, a l’affare poi non è decollato.

Pare che la Roma abbia avanzato al Real una proposta per il prestito, ma i dirigenti madrileni sembra che non vogliano concedere questa possibilità.

Calciomercato Roma, le ultime su Mayoral

In particolare, secondo Paolo Rocchetti, il Real Madrid preferirebbe per il proprio calciatore una cessione a titolo definitivo, con una valutazione che oscilla tra i 15 e i 18 milioni. Una richiesta che però potrebbe anche cambiare. Le due società infatti, continuano a trattare per riuscire a trovare un accordo economico che possa soddisfare entrambe.

