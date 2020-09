Roma-Juventus, la decisione del club sugli spettatori

Si avvicina per la Roma il prossimo impegno di campionato. I giallorossi saranno impegnati domenica sera nella seconda giornata e affronteranno la Juventus.

Di sicuro non un match semplice per i giallorossi, con il morale sicuramente basso dopo che il giudice sportivo ha assegnato la vittoria al tavolino al Verona. Al Bentegodi il risultato era stato di 0-0, ma un errore di compilazione della lista, con Diawara incolpevole protagonista, è costato il punto conquistato ai giallorossi. Che ora si troveranno di fronte un ostacolo durissimo. La Juventus di Pirlo ha vinto agevolmente al debutto, pare in forma e ora ha anche un Morata in più da schierare in avanti.

Roma, sugli spalti dell’Olimpico 1000 spettatori

Piccoli segnali di normalità. Anche in un periodo con un numero di contagi da Coronavirus comunque alto, all’Olimpico ci saranno mille spettatori sugli spalti, in linea con le aperture dell’ultimo periodo per i club della massima serie. La società ha deciso – come riporta Sportmediaset – di mettere a disposizione 250 ingressi a favore degli operatori sanitari che sono stati impegnati nella battaglia contro il Covid. Gli altri tagliandi non saranno venduti, ma assegnati agli sponsor e tutto il personale che ruota attorno alle attività della “Roma Cares”, la fondazione del club giallorosso.

