Il calciomercato della Roma sta entrando nelle sue battute cruciali. Ci sono ancora dei rinforzi in arrivo per Paulo Fonseca, che necessita soprattutto di una punta.

Anche la prima partita stagionale, pareggiata sul campo ma persa a tavolino dai giallorossi contro il Verona, ha evidenziato delle lacune nell’organico. In particolar modo si è fatta sentire l’assenza di una punta che possa essere l’alter ego di Dzeko. Il futuro del bosniaco è tornato in discussione dopo l’interesse del Barcellona, ma in ogni caso la Roma deve trovare ugualmente una punta.

Calciomercato Roma, Mayoral ha detto sì

Come riporta Sportmediaset, sono stati fatti passi avanti per l’attaccante spagnolo Borja Mayoral, giocatore del Real Madrid che lo scorso anno è stato autore di un buon campionato con la maglia del Levante. I giallorossi avrebbero ottenuto il sì del calciatore, propenso ad una avventura italiana. C’è però da trovare una formula con il Real, che lo vorrebbe cedere a titolo definitivo. Gli spagnoli non possono cedere il giocatore in prestito, perché il suo contratto è in scadenza a giugno 2021. Questo vuol dire che prima di una eventuale cessione in prestito dovrebbe rinnovare l’accordo con il Real. Come sottolinea invece Il Corriere dello Sport, l’accordo potrebbe trovarsi per una cifra di 10 milioni di euro più bonus, al calciatore un contrattio da 1,5 milioni fino al 2025.

