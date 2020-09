Calciomercato Roma, con Allegri potrebbe arrivare un nuovo regista

Il calciomercato della Roma si intreccia inevitabilmente in questa fase con i progetti futuri del club giallorosso. Con tanto lavoro da fare per la dirigenza.

Non c’è dubbio infatti che l’attuale organico giallorosso necessita di nuove pedine, calciatori che possano elevare il livello qualitativo di una squadra che punta al quarto posto, ovvero ad un piazzamento Champions. Nel frattempo continuano ad alimentarsi le voci che vorrebbero una separazione in vista con il tecnico Paulo Fonseca. E con nuovi giocatori che potrebbero dunque arrivare in giallorosso con un nuovo tecnico.

Calciomercato Roma, potrebbe arrivare Brozovic

Come sottolinea Calciomercato.it la posizione di Paulo Fonseca sarebbe in bilico e le prossime partite potrebbero essere decisive per il portoghese. Contro la Juventus ci si aspetta una grande prova da parte di una squadra che comunque necessita di rinforzi. Due le opzioni in caso di separazione dall’ex allenatore dello Shakhtar. Nel mirino della Roma ci sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, entrambi ex allenatori della Juventus. E con il primo – sottolinea il portale specializzato – potrebbe arrivare un nuovo regista in giallorosso. Si tratta di Marcelo Brozovic, calciatore che l’Inter sembra disposta a cedere per ricavare un gruzzoletto da reinvestire poi per Kantè, obiettivo di Conte.