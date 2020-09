Calciomercato Roma, dopo Milik e Smalling, sembra essere arrivata l’ora del tormentone Allegri.

Negli ultimi giorni infatti, continuano a rincorrersi le voci su un possibile arrivo del tecnico livornese sulla panchina giallorossa.Si parla addirittura di contatti già avvenuti tra il diretto interessato e la dirigenza capitolina.

Intanto oggi il CEO Guido Fienga, durante la presentazione di Pedro, ha detto chiaramente che Fonseca non è in discussione. Verità o parole di circostanza? Lo scopriremo presto. C’è chi giura che se il match di domenica sera contro la Juventus non dovesse andare bene, l’avvicendamento in panchina sarebbe immediato.

Nel farattempo Allegri, come riportato in un video di calciomercato.it, giunto all’U-Power Stadium per assistere alla gara di serie B tra Monza e Spal, ha preferito non rispondere a una domanda specifica sulla Roma. L’ex allenatore bianconero ha tirato dritto chiedendo: “Dove si entra?”. Un no comment che può significare tutto e niente.