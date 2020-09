Il calciomercato della Roma vede la formazione giallorossa impegnata soprattutto a puntellare la rosa con le richieste di Paulo Fonseca.

Che in difesa ha assolutamente bisogno di una pedina d’esperienza. Nome e cognome dell’obiettivo giallorosso ormai è risaputo da settimane, se non mesi. Ovvero Chris Smalling. Che lo scorso anno è stato autore di un torneo sicuramente molto soddisfacente e che è pronto a tornare in Italia. Finora però la società giallorossa non è riuscita ad abbattere il muro delle richieste del Manchester United, club che ne detiene il cartellino. Gli inglesi vogliono 20 milioni di euro, richiesta sicuramente alta per un calciatore che ha superato i trent’anni. E così questa trattativa va avanti ormai da molto tempo, senza che all’orizzonte ci sia una lama di luce.

Calciomercato Roma, l’Inter vuole Smalling

Se davvero la Roma vorrà riportare Smalling in giallorosso, allora dovrà sbrigarsi. Come riporta infatti il Corriere dello Sport, il difensore inglese è uno degli obiettivi dell’Inter. Conte dovrà infatti scegliere un nuovo difensore in caso di partenza di Skriniar verso il Tottenham e l’avrebbe individuato proprio nell’ex calciatore giallorosso. Per Smalling l’Inter è pronta a mettere sul piatto una somma più alta rispetto a quella della Roma, ovvero 18 milioni di euro. Cifra che i nerazzurri pagherebbero in tre rate.

