By

Calciomercato Roma, a dieci giorni dalla chiusura delle compravendite i giallorossi sono ancora a caccia di alcuni obiettivi che possano migliorare la rosa a disposizione del tecnico Paulo Fonseca.

Inoltre la società dovrà riuscire pure a piazzare alcuni esuberi presenti in squadra. In questo contesto i calciatori sono almeno quattro, ovvero Fazio, Santon, Juan Jesuse e Perotti.

Per quanto riguarda invece gli affari in entrata, sono diverse le piste che la dirigenza capitolina sta cercando di concretizzare. Innanzitutto, dopo l’arrvo di Kumbulla che probabilmente esordirà contro la Juventus, bisognerà acquistare un altro difensore. Allo stato attuale delle cose, i nomi più caldi sembrano essere quelli di Smalling e del centrale brasiliano Marcao.

Un altro capitolo è quello che riguarda l’attaccante che dovrà fare da vice-Dzeko. Negli ultimi giorni la Roma e il Real Madrid hanno intensificato i contatti per il 23enne Borja Mayoral. La richiesta dei “Blancos” si aggira sui 15-18 milioni di euro per una cessione definitiva. Da Trigoria però sperano ancora che si possa aprire qualche spiraglio per una formula che preveda il prestito.

Nel frattempo sembra che la dirigenza capitolina non abbia abbandonato del tutto l’idea di portare nella Capitale uno dei calciatori più apprezzati del campionato italiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Fienga: Fonseca non è in discussione

LEGGI ANCHE >>> Roma, Pedro si presenta: L’obiettivo è il quarto posto

Calciomercato Roma, giallorossi in lizza per De Paul

Secondo quanto scritto da Paolo Rocchetti su LaRoma24.it infatti, la Roma, insieme ad altre squadre europee, sarebbe ancora sulle tracce di Rodrigo de Paul. Per il proprio trequartista la richiesta dell’Udinese si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità sul futuro del calciatore, con gli inglesi del Leeds che restano sepre in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.

La Roma pare che stia aspettando un’apertura da parte della società friulana al prestito con diritto di riscatto, cosa che non è ancora avvenuta.