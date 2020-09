Roma-Juventus, Fonseca prepara delle novità di formazione

La Roma si prepara al prossimo impegno di campionato. Nella seconda giornata di campionato la squadra di Paulo Fonseca ospiterà la Juventus.

Non poteva esserci avversario peggiore in arrivo per Mirante e compagni, che sono reduci dal pareggio di Verona tramutato poi in sconfitta dal giudice sportivo. Il “pasticcio Diawara” è costato un punto e adesso servirà anche uno scossone dal punto di vista psicologico per superare questo momento. Di sicuro battere la Juventus non sarà facile, occorrerà una prova perfetta da parte dei giallorossi. I bianconeri infatti sono partiti col botto rifilando tre reti alla Sampdoria.

Roma, Pellegrini arretra a centrocampo?

Proprio in vista della gara contro la Juventus potrebbero esserci diverse novità di formazione. Non in porta, dove dovrebbe giocare ancora Mirante, ma sicuramente in difesa. Dove Kumbulla giocherà la sua prima partita con la sua nuova maglia. A centrocampo i veri dubbi del tecnico. Veretout pare essere l’unico intoccabile, al posto di Diawara non è da escludere l’arretramento di Pellegrini o l’inserimento di Cristante. In attacco ci sarà Dzeko, dietro di lui la formula “fantasia” con Mkhitaryan e Pedro. Per una Roma decisamente offensiva e volenterosa di portare a casa la vittoria.

