Calciomercato Roma, altre cessioni in vista per i giallorossi

Il calciomercato della Roma entra nei suoi giorni cruciali. Le trattative per acquisti e cessioni si chiuderanno infatti il prossimo 5 ottobre.

Manca ormai pochissimo alla conclusione delle trattative e il tecnico Paulo Fonseca attende ancora dei rinforzi per rendere competitiva la sua squadra. Allo stesso tempo però prima di poter comprare bisogna continuare a sfoltire l’organico, per recuperare delle risorse economiche e allo stesso tempo alleggerire il monte ingaggi. C’è insomma ancora tanto lavoro da fare e il tempo però inizia a stringere.



Calciomercato Roma, Juan Jesus senza offerte

Come spiega il Corriere dello Sport, l’intenzione del club giallorosso è quella di trovare ancora sistemazione ai calciatori che non rientrano nei piani tecnici della società C’è chi come Juan Jesus e Olsen è rimasto senza offerte e dunque attende una possibile destinazione. Il difensore centrale Fazio continua ad essere nel mirino della Fiorentina e della Sampdoria, ma per ora le trattative non sono decollate. Presto invece potrebbe cambiare aria Perotti, in trattativa con i turchi del Fenerbahce. E c’è anche un altro calciatore pronto a lasciare la capitale in prestito. Si tratta del centrocampista Ante Coric che ha trovato l’accordo con i greci dell’Aris Salonicco.

