Calciomercato Roma, contatto tra Friedkin e Rangnick. Il tedesco è stato preso in considerazione per un ruolo dirigenziale.

La nuova proprietà della Roma è al lavoro per dare una nuova veste alla struttura dirigenziale del club. L’intenzione è quella di avere un CEO, un direttore generale e un direttore sportivo disposti a lavorare a stretto contatto con Ryan Friedkin, che fungerà da vice presidente del club. Secondo quanto riportato da Romapress.net, in lizza per un posto dirigenziale (e non da allenatore) ci sarebbe Ralf Rangnick. Rangnick la scorsa estate ha terminato la sua avventura con la Red Bull. Successivamente è sfumato il suo passaggio al Milan, che sembrava altamente probabile.

Calciomercato Roma, Rangnick non convince al 100%

I Friedkin hanno già avuto modo di parlare con Ralf Rangnick e con il suo agente Marc Kosicke. Ancora non è stata formulata nessuna offerta, e né forse arriverà mai perché ci sono delle perplessità sul tedesco.

Se da una parte i Friedkin riconoscono la sua grande capacità nello scovare talenti che permettono di aumentare il valore economico della squadra, allo stesso tempo ci sono degli aspetti che non convincono. E sono degli aspetti decisivi: Rangnick vorrebbe avere massimo potere decisionale e autonomia nella scelta dei calciatori da acquistare, mentre per Friedkin è importante la concertazione tra i vari profili dirigenziali.

