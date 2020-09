Calciomercato Roma, manca un rinforzo in difesa e in attacco: le ultime

Giorni bollenti per il calciomercato della Roma. Acquisti e cessioni sono da effettuare entro il prossimo 5 ottobre, il tempo stringe.

Serve almeno un difensore centrale e una punta. Questa è la mission della dirigenza giallorossa, chiamata ad accontentare le richieste dell’allenatore Paulo Fonseca. Certo, prima di affondare i colpi ci sarà bisogno di cedere ancora quegli elementi che ormai non rientrano più nei piani tecnici del club.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ancora corsa al trequartista

Calciomercato Roma, Marcao o Smalling?

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del calciomercato giallorosso in entrata. Per quanto riguarda il difensore è ormai risaputo che l’obiettivo è quello di riportare Chris Smalling in Italia. Missione che si sta facendo sempre più complicata, considerando il fatto che lo United non intende assolutamente abbassare il prezzo per il suo giocatore. Si farà un tentativo in extremis ma nello stesso tempo si cercano delle alternative. Il primo nome è quello di Marcao del Galatasaray, per il quale i giallorossi sembrano vicini all’accordo, ma ora è spuntato anche quello di Vida, esperto giocatore del Besiktas.

Per l’attacco invece la Roma sembra aver decisamente puntato su Borja Mayoral del Real Madrid, con il quale c’è già un accordo per il trasferimento. Rimane però da trovare la formula della cessione con gli spagnoli. Con Kalinic, sempre pronto a tornare a Trigoria, come alternativa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, con Allegri può arrivare un nuovo regista