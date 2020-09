Roma-Juventus, Fonseca anticipa tutta la formazione di domani

Roma-Juventus, alla vigilia del big match di domenica ha parlato l’allenatore giallorosso Fonseca anticipando la formazione che scenderà in campo.

Da quando è arrivato a Roma, questo per Paulo Fonseca è uno dei periodi più difficili. Il campionato è appena iniziato, ma dopo la grigia prestazione di Verona, nonostante tutte le scusanti, si parla già di un possibile esonero e dell’arrivo di Massimiliano Allegri al suo posto. Fonseca è stato confermato dalla nuova proprietà Friedkin e ieri Guido Fienga ha confermato ufficialmente che l’allenatore non è a rischio esonero. Certo, questa partita contro la Juventus sarà molto importante per il suo futuro: un’eventuale sconfitta, dopo quella a tavolino contro il Verona, metterebbe subito in salita il campionato dei giallorossi.

Tanti i temi in ballo, incluso naturalmente quello del calciomercato dove mancano ancora i rinforzi richiesti in difesa e attacco. Ecco le parole di Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus.

Roma-Juventus, le parole di Fonseca

Fonseca stupisce subito. Appena iniziata la conferenza stampa, ha annunciato quella che sarà la formazione ufficiale, a meno di problemi relativi al calciomercato.

Questa la formazione, schierata col 3-4-2-1: Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

In campo ci sarà Dzeko: “Sì, ci ho parlato diverse volte. Edin è molto motivato, si è allenato molto bene e domani giocherà”. E sempre a proposito di Dzeko, Fonseca ha detto che non è vero che il calciatore ha rifiutato a Verona su sua richiesta di entrare in campo.

In aggiornamento…

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, con Allegri può arrivare un nuovo regista