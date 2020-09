Roma, tegola contro la Juventus: contro i bianconeri non ci sarà

La Roma domani sera sarà attesa da un durissimo banco di prova, visto che affronterà la già lanciata Juventus di Andrea Pirlo.

Una sfida molto delicata, sia per le tante voci che si sono rincorse in questi giorni sulla posizione di Fonseca (ieri confermato da Fiega), sia per la situazione di una Roma finita ko all’esordio. Non sul campo, visto che aveva pareggiato contro il Verona, ma per un pasticcio burocratico che è costato la sconfitta a tavolino.



Roma, Karsdorp verso il forfait

Ultimi dubbi di formazione dunque per il tecnico giallorosso, che deve sciogliere le riserve in vista di domani sera. Con il debutto di Kumbulla in difesa, Cristante sarà libero di tornare a giocare a centrocampo, posizione più consona alla sue caratteristiche. Uno tra Pellegrini e Pedro dovrebbe rimanere inizialmente fuori. Ma il vero problema per Fonseca riguarda la fascia destra. Perché come riporta Il Corriere dello Sport – Karsdorp molto probabilmente non sarà della sfida dopo l’acciaccio rimediato contro il Verona. E con l’olandese out e Bruno Peres ancora non in condizione dopo la positività al Covid-19, il portoghese sul binario destro dovrà affidarsi a Santon. Molto probabilmente dunque toccherà all’ex Inter giocare l’importante sfida dell’Olimpico.

