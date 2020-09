Calciomercato Roma, la società giallorossa e il Real Madrid sarebbero vicinissime a concretizzare l’accordo per il trasferimento di Borja Mayoral nella Capitale

Quella che si aprirà domani sarà una settimana decisiva per la Roma sul fronte calciomercato. Per quanto riguarda le trattative in uscita, la socetà giallorossa dovrà riuscire a piazzare alcuni giocatori che ormai da tempo sono considerati degli esuberi. Contestualmente la dirigenza capitolina sarà obbligata a completare la rosa a disposizione del tecnico Fonseca.

In queste settimane il club è stato alle prese con diverse trattative, ma alla luce dei fatti, per il momento, non si è riuscito a concretizzare molto. Gli unici due acquisti sono stati l’attaccante Pedro, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Chelsea, e il difensore Marash Kumbulla dal Verona.

Nel reparto avanzato ha tenuto banco per diverso tempo la telenovela Milik, conclusasi con un nulla di fatto e con la permanenza di Edin Dzeko nella Capitale. A questo proposito, i giallorossi sembrano davvero vicini a comprare un centravanti che possa far rifiatare il bosniaco durante il corso della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, esonero ufficiale: panchina libera per Rangnick

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, le cifre del possibile accordo per Mayoral

Calciomercato Roma, trattativa in chiusura per Borja Mayoral

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la trattativa tra la Roma e il Real Madrid per Borja Mayoral sarebbe ormai vicino alla chiusura. Le due società infatti, hanno proseguito i loro contatti anche nella giornata di oggi e la fumata bianca sarebbe ormai a un passo.

I “Blancos” avrebbero aperto al prestito con diritto di riscatto, una formula che i giallorossi avevano richiesto sin dall’inizio della trattativa. Prima di formalizzare il tutto, il calciatore rinnoverà il contratto con il Real, che è in scadenza nel 2021. Dopo di ciò, il centravanti potrà finalmente approdare a Trigoria.