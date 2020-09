Calciomercato Roma, le cifre del possibile accordo per Mayoral

Il calciomercato della Roma si appresta a vivere le sue fasi cruciali. Per chiudere le trattative in entrata e in uscita c’è tempo fino al 5 ottobre.

Una delle priorità del club è quella di riuscire a trovare un nuovo attaccante che possa giocarsi il posto con Edin Dzeko in attacco e magari essere in futuro il suo successore. Kalinic continua a proporsi per un ritorno a Trigoria, ma la società ha ormai scelto il suo obiettivo.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ancora corsa al trequartista

Calciomercato Roma, vicino l’accordo con il Real Madrid

Come riporta Il Corriere dello Sport, i giallorossi ormai hanno scelto il vice-Dzeko, individuandolo nell’attaccante spagnolo Borja Mayoral. Che lo scorso anno il Real Madrid ha prestato al Levante, dove ha fatto vedere buone cose. La Roma chiaramente guarda anche al futuro, trattandosi di un centravanti giovane e di prospettiva. L’accordo con il club spagnolo non sembra essere distante. I giallorossi avrebbero voluto il calciatore in prestito, operazione impossibile prima di un rinnovo con il Real. Che però potrebbe chiudere l’affare con uno sconto, a 8 milioni di euro più bonus per il cartellino del calciatore. Già trovato l’accordo con Mayoral sulla base di 1,5 milioni di ingaggio per 5 anni.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, con Allegri può arrivare un nuovo regista