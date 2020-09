Calciomercato Roma, si stringe per il difensore centrale

Il calciomercato della Roma ancora deve completarsi, siamo ormai entrati nelle fasi cruciali. Mancano pochi giorni alla chiusura dei trasferimenti.

Il club giallorosso deve ancora riuscire a piazzare dei giocatori che non rientrano nei piani del tecnico Fonseca e tra questi ci sono anche due difensori centrali. Ovvero Juan Jesus e Fazio. Per il primo al momento non sembrano esserci offerte, mentre per l’argentino non è da escludere un assalto finale da parte della Sampdoria o della Fiorentina. Di sicuro c’è che la Roma spera di riuscire a liberare delle caselle nel suo organico, risparmiando degli ingaggi pesanti.



Calciomercato Roma, Marcao se non arriva Smalling

Ad ogni modo Paulo Fonseca ha bisogno di difensori centrali e la società dovrà accontentarlo al più presto. Anche perchè l’età media del pacchetto arretrato è molto giovane, serve una pedina d’esperienza. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, l’obiettivo primario continua a essere Chris Smalling. La vicenda è nota, lo United non vuole fare sconti e continua a chiedere una cifra alta. Si parla di una differenza tra domanda e offerta di circa 6-7 milioni di euro. Per questo motivo i giallorossi continuano a seguire pure Marcao del Galatasaray, che si può prendere per 11 milioni di euro. Non si esclude nemmeno la pista Vida, esperto centrale croato del Besiktas.

