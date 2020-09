Calciomercato Roma, esonero ufficiale: panchina libera per Rangnick

Calciomercato Roma, Ralf Rangnick potrebbe diventare il nuovo allenatore dello Schalke 04 che stamattina ha esonerato David Wagner.

Ralf Rangnick è tra i candidati a diventare il nuovo allenatore dello Schalke 04 che stamattina ha esonerato ufficialmente David Wagner. La dirigenza dello Schalke 04 aveva confermato Wagner a inizio stagione nonostante i risultati non in linea con le ambizioni del club nel corso dello scorso campionato. Dopo un avvio promettente, nel post lockdown lo Schalke 04 è crollato allontanandosi dalla zona Europa League. E invece dopo la sconfitta 8-0 all’esordio contro il Bayern Monaco e il ko di ieri contro il Werder Brema in casa (1-3 con gol della bandiera segnato a tempo scaduto) l’esonero è diventato inevitabile.



Calciomercato Roma, Rangnick corteggiato dallo Schalke 04

Rangnick è stato già contattato anche dal presidente della Roma Friedkin. Non c’è stata nessuna offerta, solo un confronto esplorativo: Rangnick eventualmente verrebbe scelto però come dirigente e non come allenatore all’interno del club giallorosso. In realtà, come riportato da Romapress.net, ci sono delle perplessità sul tedesco.

Se da una parte i Friedkin gli riconoscono la grande capacità nello scovare talenti che permettono di aumentare il valore economico della squadra, allo stesso tempo ci sono degli aspetti che non convincono. E sono degli aspetti decisivi. Rangnick vorrebbe avere massimo potere decisionale e autonomia nella scelta dei calciatori da acquistare, mentre per Friedkin è importante la concertazione tra i vari profili dirigenziali.

Ora Rangnick potrebbe uscire definitivamente dai radar giallorossi. Lo Schalke 04, secondo “Sport1”, lo ha preso in considerazione insieme a Marc Wilmots.

