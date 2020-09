By

L’affare Smalling è il nodo principale attorno al quale ruota il calciomercato in entrata della Roma. La società giallorossa proverà nella prossima settimana un ultimo assalto per riuscire a riportare a Trigoria il centrale britannico.

Il calciatore sembra essere ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United, ma nonostante questo il club inglese non è disposto a concedere sconti sulla sua cessione.

La trattativa va avanti da settimane e soprattutto negli ultimi giorni, c’è anche da registrare una ulteriore minaccia per la dirigenza capitolina. Sul difensore infatti, sono forti le attenzioni dell’Inter che, nonostante le dichiarazioni di facciata, sta pensando di vendere Milan Skriniar.

Anche a causa di ciò, la Roma continua a guardarsi intorno per cercare eventuali alternative qualora la trattativa per Smalling dovesse concludersi con un nulla di fatto. In questi giorni sono spuntati diversi nomi che potrebbero interessare. Si è parlato di Todibo del Barcellona, di Marcao del Galatasary e anche di Lucas Verissimo, 25enne del Santos spesso accostato ai colori giallorossi.

Un altro profilo sempre attuale è quello di Nacho Fernandez, difensore esperto del Real Madrid. A confermare questa pista sono arrivate anche le parole dell’agente del giocatore.

Calciomercato Roma, la conferma dell’agente di Nacho

Andy Bara infatti, intervistato da calciomercato.com, ha ammesso l’interesse di Roma e Napoli nei confronti del proprio assistito. “Sì, l’interesse dei due club c’è, – ha dichiarato l’agente – ma non solo il loro. Ha situazioni interessanti anche in Inghilterra. In questo momento è difficile dire qualcosa di concreto, è una fase di riflessione”.

Nacho milita nel Real Madrid da dieci anni e con la maglia dei “Blancos” ha collezionato 200 presenze. Dopo questa lunga avventura sembra essere arrivato per lui il momento di cambiare aria. Può anche darsi che la trattativa tra la Roma e la società spagnola che dovrebbe portare a breve in giallorosso l’attaccante Borja Mayoral, possa fare da volano per il 30enne difensore.