Roma-Juventus, Mirante: “Dobbiamo avere voglia di vincere”

Roma-Juventus si avvicina sempre più, il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45. Prima del via a parlare in casa giallorossa è il portiere Mirante.

Non un compito facile attende l’estremo difensore, che dovrà cercare di fermare Ronaldo e anche Morata, ultimo acquisto bianconero. Toccherà nuovamente a lui scendere in campo, visto che è stato preferito a Pau Lopez. E la sua esperienza sarà fondamentale per guidare un pacchetto arretrato la cui età media è molto giovane.

Roma-Juventus, le parole di Mirante

A parlare pochi minuti prima del fischio d’inizio ai microfoni di Roma Tv è stato il portiere Antonio Mirante. Promosso titolare da Fonseca, che si è affidato ancora una volta alla sua esperienza. “Quella di questa sera è una partita importante, anche se è solo la seconda di questo campionato” – ha detto l’estremo difensore – “Dobbiamo entrare in campo con la voglia di vincere e la determinazione, anche visto il risultato della scorsa partita”.

Una sconfitta a tavolino difficile da mandare giù, in considerazione del fatto che sul campo i giallorossi erano riusciti a ottenere un buon pareggio. “Contro il Verona abbiamo avuto un buon approccio, meritavamo di andare in vantaggio, poi col passare dei minuti siamo calati. Ma la strada del primo tempo è quella giusta da seguire” ha detto ancora Mirante.