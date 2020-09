Si avvicina il momento del fischio d’inizio di Roma-Juventus, big match della seconda giornata di questa sera. Le formazioni ufficiali, si gioca alle 20.45.

Ci si aspetta una partita da giocare al massimo da parte di Dzeko e compagni. Il centravanti bosniaco una settimana fa era ad un passo proprio dalla Juventus. Ma poi la trattativa è saltata e ora è pronto a riprendere le redini dell’attacco giallorosso. La Roma è a zero punti in classifica dopo il ko a tavolino arrivato contro il Verona. Al contrario la Juventus è già partita a razzo, battendo la Sampdoria all’esordio. La squadra di Pirlo all’Olimpico andrà alla ricerca di un altro pesante successo.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ancora corsa al trequartista

Paulo Fonseca già ieri nella conferenza stampa della vigilia ha annunciato la formazione che scenderà in campo questa sera. Nessuna sorpresa, dunque vedremo l’esordio di Kumbulla in difesa. A centrocampo ci sarà Pellegrini con Veretout, in avanti alle spalle di Dzeko giocheranno sia Mkhitaryan che Pedro. Sarà insomma una Roma offensiva. Nella Juventus cambia tutto, Pirlo schiera il 4-4-2 con Ramsey e Kulusevski esterni offensivi e Morata in attacco al fianco di Ronaldo.

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, con Allegri può arrivare un nuovo regista