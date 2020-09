ROMA-JUVENTUS DICHIARAZIONI VERETOUT – Nonostante la doppietta del centrocampista francese, i giallorossi non sono andati oltre il 2-2 contro la Juventus, anche con superiorità numerica. L’ex giocatore della Fiorentina ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’.

Dichiarazioni Veretout

Sulla partita

Stasera abbiamo fatto una buona partita, ma 11 vs 10 dovevamo gestire meglio la partita. Non dovevamo perdere troppe palle così facilmente, prendendo poi gol in contrompiede. Abbiamo fatto una buona partita.

Nel finale disunita

Si, quando vinci 2-1 con un uomo in più è normale che devi vincere. E’ così, dobbiamo migliorare ancora di più, gestendo meglio la partita.

Cosa dovevate gestire e cosa dovevate fare di più?

Come ho detto la palla sicuramente, quando difendiamo dovevamo pressare più alto per mettere in difficoltà la Juventus. Quando abbiamo la palla non bisogna permettere alla Juventus di avere tutte le occasioni che hanno avuto.

Può essere subentrata stanchezza e lucidità?

No, anche loro erano stanchi. Dobbiamo migliorare ma penso che stasera abbiamo fatto una buona partita. Da domani bisogna lavorare per la prossima partita, e tutte sono importanti. Ora pensiamo all’Udinese.