Roma-Juventus, al riposo è 2-1: Veretout assoluto protagonista

E’ finito il primo tempo di Roma-Juventus, big match della seconda giornata di serie A. E dopo il riposo il risultato è di 2-1.

Sfida decisamente aperta quella che sta andando in scena all’Olimpico. Con la formazione giallorossa che ha tenuto botta alla Juventus, anzi è apparsa decisamente propositiva e ha avuto più occasioni rispetto ai bianconeri. Protagonista assoluto del match è Jordan Veretout, autore di una splendida doppietta che ne conferma, semmai ce ne fosse bisogno, il valore.



Roma, Veretout non sbaglia dal dischetto

Primo tempo decisamente positivo per la squadra di Paulo Fonseca, che ha sciupato una grandissima occasione con Mkhitaryan per portarsi in vantaggio. Show dell’armeno che si presenta davanti a Szczesny ma poi conclude debolmente tra le mani del portiere. La partita si sblocca alla mezzora, quando una conclusione dalla distanza di Veretout viene toccata con un braccio da Rabiot in area di rigore. Dal dischetto lo stesso francese non sbaglia, nonostante Szczesny riesce a toccare il pallone. La Juventus reagisce e pareggia a 2 minuti dalla fine sempre dal dischetto con Cristiano Ronaldo. La Roma riparte a testa bassa e prima del riposo trova il gol del nuovo vantaggio ancora con Veretout, che trasforma nel migliore dei modi un contropiede.

