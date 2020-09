Calciomercato Roma, Borja Mayoral in arrivo: le cifre

Il calciomercato della Roma sta per vivere le sue fasi più importanti, visto che le trattative si concluderanno il prossimo 5 ottobre.

L’organico dei giallorossi deve essere per forza di cose ritoccato. Lo si è visto in queste prime due uscite stagionali, quando Fonseca ha avuto poche alternative in panchina per cambiare il corso delle partite. Quest’anno, con cinque cambi a disposizioni, sarà fondamentale giocarsi tutte le carte possibili fino all’ultimo minuto. Sicuramente la Roma deve ancora cedere alcuni giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Come Fazio, Juan Jesus e Perotti, ad esempio. Mentre in arrivo, oltre ad un difensore, ci sarà un nuovo attaccante.



Calciomercato Roma, Borja Mayoral arriverà in prestito

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, ormai è chiuso l’accordo per Borja Mayoral. Sarà lui ad occupare il ruolo di vice-Dzeko. Lo scorso anno ha militato con la maglia del Levante segnando otto gol, ora è pronto per una nuova avventura in terra italiana. Il calciatore arriverà in prestito oneroso per due milioni con diritto di riscatto fissato a dieci. Prima però l’attaccante rinnoverà il suo contratto con il club madrileno, visto che il suo attuale accordo scade a giugno 2021.