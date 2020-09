Calciomercato Roma, Sono ore cruciali per quanto riguarda il passaggio di Borja Mayoral dal Real Madrid ai giallorossi. Negli ultimi giorni le due società hanno intensificato i contatti e la chiusura sembrava davvero a un passo.

Coma riportato da Jacopo Aliprandi attraverso Twitter, il club capitolino e i “Blancos” avevano trovato la quadra economica sulla base di un milione di euro per il prestito di un anno, con il diritto di riscatto fissato a tredici.

Accordo vicino tra Roma e Real Madrid per #BorjaMayoral: un milione per il prestito di un anno con diritto di riscatto a tredici. (Il giocatore in scadenza rinnoverà con i blancos) La Roma cerca di abbassare il prezzo, ma la chiusura è molto vicina. #ASRoma #RealMadrid pic.twitter.com/KWpeRYWdwp — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 28, 2020

Tuttavia, sembra essere sorto un contrattempo che ha rallentato la trattativa.

Calciomercato Roma, Zidane non vuole cedere Mayoral

Secondo quanto riportato da calciomercato.it infatti, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane si sarebbe messo di traverso nell’affare per l’attaccante spagnolo. Sembra che l’allenatore francese preferirebbe trattenere Borja Mayoral e cedere in prestito il centravanti Luka Jovic. Al momento però, pare non siano ancora arrivate delle proposte capaci di convincere l’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte. Se quindi la situazione non dovesse mutare, il serbo resterebbe nella capitale spagnola a prescindere dai desideri di Zidane.

In definitiva quindi, circolano comunque sensazioni positve sul buon esito della trattativa tra la Roma e il Real per il trasferimento del 23enne, che nei piani di Fonseca dovrebbe essere, il vice-Dzeko. Nel caso in cui dovesse andare diversamente, per i giallorossi tornerebbe di moda il nome di Kalinic, che ha rifiutato il passaggio al Besiktas pur di tornare di nuovo a Trigoria.