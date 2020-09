Il centrocampista è sul mercato e le dichiarazioni del suo agente hanno aperto un fronte di crisi, la Roma valuta due opzioni importanti

Le dichiarazioni dell’agente di Diawara hanno riaperto un fronte di mercato per quanto riguarda il centrocampo giallorosso. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un interessamento dell’Arsenal per il giallorosso, indiscrezioni che hanno poi trovato conferma, sia in Italia, sia in Inghilterra. La Roma non ha mai chiuso le porte ad una cessione del numero 42 romanista, a patto che la sua cessione produca una plusvalenza importante. In casa Gunners si è parlato di un possibile scambio con Torreira, che piace molto anche ad Atletico Madrid, Fiorentina e Torino, ma l’uruguaiano non è l’unica opzione studiata.

Calciomercato Roma, tentazione Jorginho

Restando in Inghilterra, infatti, c’è un profilo che affascina molto a Trigoria: quello di Jorginho. Il regista italobrasiliano non è più un titolare inamovibile e il Chelsea anche di recente ha aperto all’ipotesi del prestito con riscatto. Una soluzione che piace molto alla Roma e su cui si è decisi di rimanere molto vigili. Anche qui, la concorrenza non manca visto che di recente Arsenal, Atletico e Psg hanno chiesto informazioni.

