Calciomercato Roma, servono almeno due tasselli: il punto

Il calciomercato della Roma si appresta a vivere gli ultimi giorni davvero bollenti. Paulo Fonseca ha assolutamente bisogno di rinforzi per puntare ad un posto in Europa. (Getty Images)[/caption]

Anche l’ultimo match di campionato contro la Juventus ha evidenziato il fatto che la rosa a disposizione del portoghese sia corta in alcuni ruoli. All’appello mancano soprattutto un difensore centrale, un esterno destro e una punta che possa alternarsi con Dzeko in avanti. Prima di affondare i colpi però la società dovrà cercare di cedere prima quegli elementi che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore.



Calciomercato Roma, Smalling e Borja Mayoral gli obiettivi

Sforzi giallorossi concentrati sull’arrivo di un difensore centrale. Smalling rimane in pole position, continuerà la trattativa con il Manchester United per accontentare la richiesta del tecnico. Il piano B porta a Marcao del Galatasaray, ma attenzione anche alla pista che porta a Verissimo del Santos. Senza dimenticare Nacho del Real Madrid, che può adattarsi anche a laterale destro. Mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative e bisogna iniziare a stringere il cerchio.

In attacco ormai sembrano esserci pochi dubbi sull’obiettivo numero uno dei giallorossi. C’è accordo con Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid. Come riporta la Gazzetta dello Sport il calciatore dovrebbe prima rinnovare il suo contratto con gli spagnoli prima di essere ceduto in prestito con diritto di riscatto.

