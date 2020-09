Calciomercato Roma, in questa settimana decisiva per quanto riguarda il calciomercato, la società giallorossa si trova ad essere impegnata su più fronti. L’obiettivo principale è quello di completare l’organico, per dare a mister Fonseca una squadra capace di affrontare al meglio la stagione.

Dal match di ieri sera contro la Juventus sono arrivati dei segnali positivi, ma ciò non deve ecludere un adeguato rinforzo della rosa.

Nello stesso tempo il club capitolino sta cercando di piazzare i giocatori presenti nella lista dei cedibili. Nei prossimi giorni si farà il possibile per riuscire a trovare una destinazione a Fazio, Juan Jesus, Perotti e, probabilmente, anche Santon. Per questi calciatori non mancano le pretendenti e diverse trattative sono in corso già da qualche settimana. Bisognerà però stringere i tempi e cercare di trovare al più presto gli accordi economici utili a chiudere gli affari.

Intanto la Roma deve stare anche attenta a respingere le avances dei top club europei nei confronti dei propri giocatori migliori.

Calciomercato Roma, retroscena Ibanez

In particolare, sembra che nei giorni scorsi il Tottenham abbia messo gli occhi su Roger Ibanez. Secondo un tweet di Checco Oddo Casano, il club inglese, attraverso alcuni intermediari, avrebbe sondato il terreno per il difensore arrivando a offrire 25 milioni di euro alla Roma. La dirigenza capitolina avrebbe però rispedito al mittente la proposta.

Non una novità l’interesse dei londinesi nei confronti dei calciatori del campionato di serie A. In questi giorni infatti, sul taccuino del tecnico José Mourinho sono presenti anche i nomi del centrale dell’Inter Milan Skriniar e dell’attaccante del Napoli Arek Milik, in cerca di una sistemazione dopo il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portarlo a Trigoria.