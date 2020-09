Calciomercato Roma, i giallorossi faranno un ultimo tentativo per cercare di sbloccare la trattativa tra il Fenerbache e Perotti

Settimana decisiva per quanto riguarda il mercato della Roma. Oltre a lavorare per riuscire a completare la rosa a disposizione del tecnico Fonseca, la dirigenza giallorossa dovrà anche fare i conti con diversi calciatori che sono da tempo in lista di uscita. Tra questi nomi c’è anche quello di Diego Perotti. L’argentino, che al momento è fermo ai box causa di un infortunio, ha diversi estimatori sparsi in giro, non solo in Europa.

Anche durante le scorse settimane si è parlato di alcune trattative avviate per la sua cessione. In particolare, tra i club maggiormente interessati al “Monito”, c’è il Fenerbache. Dopo gli assalti provati nel mese di agosto, in questi giorni la squadra turca sembra davvero vicina ad acquistare il giocatore. Tuttavia, ancora non si è arrivati alla classica fumata bianca e perciò si continua a trattare.

Calciomercato Roma, Fenerbache-Perotti: le ultime

Sembra infatti, come riportato in un tweet dal giornalista Flavio Maria Tassotti,che ancora manchi l’accordo economico definitivo tra il Fenerbache e il calciatore. La situazione vive una fase di stallo e la Roma nelle prossime ore farà un tentativo per riuscire ad avvicinare le parti.

