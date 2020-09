Genoa: i positivi al coronavirus salgono a 14 tra calciatori e staff

By

Genoa, brutta notizie: dopo un nuovo giro di tamponi il numero dei positivi al coronavirus tra calciatori e staff è salito a 14.

Quello del Genoa rischia di diventare un vero e proprio caso che mette a rischio il regolare svolgimento della Serie A. Il numero dei calciatori positivi al coronavirus, come comunicato ufficialmente dal club rossoblù, è salito a quattordici tra calciatori e staff. Il primo a risultare positivo era stato Mattia Perin, escluso dai convocati per la partita di Serie A contro il Napoli. Partita che era stata posticipata dalle 15:00 alle 18:00 proprio in attesa di ulteriori tamponi, che avevano però segnalato la positività del solo Lasse Schöne.

In serata è arrivata la brutta notizia dell’aumento vertiginoso di calciatori positivi, i cui nomi ancora non sono stati resi noti. A questo punto i calciatori del Napoli, che ha affrontato ieri il Genoa, saranno subito sottoposti a tampone per controllare eventuali nuovi contagi.



Genoa, il comunicato del club

Questo il comunicato del club rossoblù:

“Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.”.