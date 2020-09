NOTIZIE AS ROMA SCONTO STADIO OLIMPICO – In attesa che arrivi l’ok definitivo per il progetto sullo Stadio della Roma che dovrà nascere a Tor Di Valle, potrebbe esserci novità importanti per l’attuale Stadio casalingo giallorosso (e non solo), vale a dire lo Stadio Olimpico.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, Borja Mayoral in arrivo: le cifre

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, servono almeno due tasselli: il punto

Lotito e lo sconto sullo Stadio Olimpico

Ne riporta notizie ‘Il Tempo’ di oggi in edicola, secondo il quale il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nelle scorse settimane era riuscito a strappare un accordo con Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, per uno sconto proprio sull’affitto dell’Olimpico. Quest’ultimo alla Roma costa circa 3,5 milioni di euro a stagione, e in virtù della pandemia legata al coronavirus, il patron biancoceleste è riuscito ad ottenere uno sconto di circa 300 mila euro sulla scorsa stagione.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, è ancora corsa al trequartista

La Roma chiede lo sconto per lo Stadio

Adesso Dan Friedkin vuole fare lo stesso. Il noto quotidiano in questione, riporta anche come nei giorni scorsi, durante un incontro tra Dan Friedkin, Vitek e l’advisor Rothschild, che ha messo in contatto il magnate texano e l’imprenditore ceco – è andata in scena una conference call proprio con Vito Cozzoli. Da notare come il contratto che la Roma ha con lo Stadio Olimpico scada a fine di questa stagione. Sono attese novità nelle prossime settimane.