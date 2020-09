La Roma si mangia le mani per l’occasione sprecata contro la Juventus. Il pareggio conquistato non può soddisfare per come si erano messe le cose.

I giallorossi infatti sono riusciti per due volte ad andare in vantaggio contro la formazione di Pirlo, ma non hanno fatto i conti con un Cristiano Ronaldo sempre determinante in zona gol. Anche quando la sua squadra è rimasta in dieci uomini. Pesano molto sul risultato i gol falliti da Dzeko, due occasioni davvero nitide che il bosniaco non è riuscito a trasformare in rete.



Roma, prossima tappa Udine

E ora? In attesa che il calciomercato porti qualche rinforzo al tecnico giallorosso (le trattative si concluderanno giorno 5), la squadra dovrà lavorare sodo in vista della prossima partita. Oggi sarà un giorno di riposo per Dzeko e compagni, Paulo Fonseca ha infatti concesso 24 ore di relax ai suoi giocatori dopo il pareggio contro la Juventus. La Roma tornerà a lavorare sul campo solo martedì mattina. Prossima tappa Udine, giorno 3 ottobre. Sabato sera i giallorossi nella trasferta in terra friulana dovranno assolutamente fare punti per non perdere troppo terreno dalle rivali per un posto in Europa.

