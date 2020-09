Calciomercato Roma, presto può arrivare una cessione

Il calciomercato della Roma vede il club impegnato in questi giorni a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici della società.

Ci sono dei calciatori per i quali la Roma sta provando a trovare una nuova collocazione, considerando anche gli alti ingaggi percepiti. L’obiettivo, più che racimolare un gruzzoletto da reinvestire, è quello di ottenere un risparmio sul monte degli stipendi. Tra i partenti ci sono soprattutto Juan Jesus, Fazio e Perotti, con questi ultimi due che potrebbero lasciare a giorni la capitale.



Tra i tanti giocatori che il club sta cercando di piazzare altrove c’è anche Mirko Antonucci, che ha bisogno di trovare un club che gli consenta di giocare con maggiore continuità. Difficile riuscire a ritagliarsi uno spazio nella squadra di Fonseca, c’è bisogno di andare altrove e anche di scendere di categoria. Come ha scritto il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, per Antonucci è pronta una nuova avventura con la maglia della Salernitana. Non viene specificata però la formula del suo possibile prossimo passaggio in terra campana.