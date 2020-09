By

Calciomercato Roma, c’è anche il club giallorosso tra quelli ai quali l’inter ha offerto l’esterno ghanese Kwadwo Asamoah

Mentre fremono le trattative per il ritorno di Chris Smalling a Roma e per l’aquisto di un attaccante che possa fare da vice-Dzeko, la società giallorossa continua a lavorare parallelamente, su altre opzioni utili per avere a disposizione una rosa competitiva.

In particolare, il club capitolino sta cercando di riuscire a rinforzare le proprie corsie difensive. Se a destra, con Karsdorp, Bruno Peres e Santon, sembra esserci al momento abbondanza di alternative, sulla fascia sinistra invece, il tecnico Fonseca può contare soltanto su Leonardo Spinazzola e sul giovane Riccardo Calafiori.

Per evitare problemi durante il corso della stagione , la Roma potrebbe cercare di concretizzare l’acquisto di un calciatore, magari esperto, che possa essere d’aiuto all’occorrenza. A questo proposito sembra che l’Inter stia venendo incontro ai giallorossi.

Calciomercato Roma, l’Inter offre Asamoah

Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo infatti, la società nerazzurra avrebbe proposto alla Roma l’esterno ghanese Kwadwo Asamoah. L’ex calciatore di Udinese e Juventus, è infatti ormai finito ai margini del progetto tecnico di mister Antonio Conte. Per questo motivo la dirigenza interista sta cercando eventuali acquirenti, che possano essere interessati al suo profilo. Per il 31enne si era parlato anche di offerte dalla Francia.

Asamoah potrebbe rappresentare per il club giallorosso un buon affare da compiere nelle ultime ore di mercato. Bisognerà quindi aspettare l’evolversi di altre situazioni, per vedere se ci saranno i presupposti per l’arrivo del giocatore nella Capitale.

