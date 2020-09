Calciomercato Roma, mentre le trattative continuano a essere frenetiche, arrivano ancora novità sul fronte che riguarda l’attaccante che dovrà fare da vice-Dzeko.

Sembra infatti che sia arrivata la decisione definitiva di Borja Mayoral sul proprio futuro. Nei giorni scorsi l’attaccante spagnolo era già dato in partenza, direzione Trigoria. Nella giornata di ieri però, l’affare tra la Roma e il Real Madrid ha subito una brusca frenata.

La causa di tutto è da ricondurre al desiderio del tecnico delle “merengues” Zinedine Zidane, di non lasciare andar via il 23enne considerato dal francese la migliore alternativa al centravanti titolare Karim Benzema. A questo proposito, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, dopo una giornata di incontri inrociati tra calciatore, agente e club, Borja Mayoral avrebbe deciso di restare nella capitale spagnola.

Inoltre, la sua permanenza tra le fila dei “Blancos”, non sarebbe legata al futuro di Luka Jovic.

Calciomercato Roma, la situazione Jovic

Il Real Madrid ha infatti deciso di mandare in prestito l’attaccante serbo. La squadra madrilena ha investito molto sull’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte ed è convinta che per il suo rilancio serva l’ambiente giusto.

Visto ormai il fallimento della trattativa per Borja Mayoral, la Roma si è fatta avanti con i dirigenti spagnoli, richiedendo il prestito del 22enne. Sul centravanti però, c’è da battere la concorrenza di diversi club europei. In particolare, nelle ultime ore, è spuntato fuori il forte interesse del Manchester United nei suoi confronti. Anche i “Red Devils” infatti, avrebbero chiesto in prestito il giocatore. Sempre secondo AS, la società giallorossa sarebbe ancora in vantaggio rispetto al club inglese, ma bisognerà stringere i tempi per non rischiare di rimanere a mani vuote.