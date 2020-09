Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling: la trattativa decolla

Calciomercato Roma, Smalling ha detto no all’Inter e il Manchester United dopo tante resistenze si piegherà alla volontà del difensore.

Smalling vuole solo la Roma e la sua fedeltà sarà presto premiata. Secondo quanto riportato dal sito “todofichajes.com” il Manchester United si sarebbe arreso alla volontà del difensore e nei prossimi giorni darà il via libera al suo passaggio alla Roma abbassando le pretese. Dietro i no precedenti del Manchester United c’era il forte interesse dell’Inter, che potrebbe cedere Skriniar al Tottenham. Un sostituto ideale dello slovacco per giocare nella squadra di Antonio Conte sarebbe Smalling, ma il difensore non ha nessuna intenzione di tradire la Roma e ha manterrà la promessa fatta ai compagni e all’allenatore Fonseca, che pure si è sbilanciato nella conferenza stampa prima di Verona-Roma.



Calciomercato Roma, la trattativa per Smalling finalmente alle battute finali

Una ulteriore conferma del fatto che la trattativa per Smalling è nuovamente in discesa viene dal giornalista Matteo De Santis, secondo cui uno degli intermediari coinvolti nell’affare è appena atterrato a Manchester. Sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore, c’è grande fermento come confermato dal meeting andato in scena ieri negli uffici dell’Eur. Sono ore decisive, poi finalmente Smalling potrà riabbracciare Roma.

Danilo Conforti