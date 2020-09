CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO – Non solo Chris Smalling e vice Edin Dzeko, in casa giallorossa tiene banco ancora il toto direttore sportivo. Sicuramente ormai questa sessione di calciomercato è andata, con i vari Fienga, De Sanctis e anche Dan e Ryan Friedkin che hanno sopravvisionato il tutto. La figura di diesse però nel club capitolino serve.

Calciomercato Roma, le ultime sul diesse

Non è arrivato Fabio Paratici dalla Juventus, c’è chi dice che potrebbe arrivare a fine mercato, non è stato richiamato Gianluca Petrachi, ma continuano a piacere due nomi, come riportato dal sito ‘ilromanista.eu’, Ralf Rangnick e Luis Campos. Il primo, dopo l’addio al Lipsia, ha confermato anche ieri di essere libero, dopo l’interesse dello Schalke, il secondo invece ha creato un capolavoro in casa Lille, ma non è eslcuso un suo addio con la squadra francese.

Direttore sportivo Roma, Elliot e i Friedkin

Questo perché il club transalpino è di proprietà del fondo Elliot, lo stesso del Milan. Fondo che ha solidi e antichi rapporti con la famiglia Friedkin, viene riportato da ‘Il Romanista’.

