Calciomercato Roma, continua la ricerca della società giallorossa per riuscire a trovare un centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice-Dzeko.

Allo stato attuale dei fatti, sembra molto probabile che il calciatore in questione possa arrivare dal Real Madrid. In questi giorni infatti, il club capitolino e i “Blancos” hanno intavolato la trattativa per il trasferimento di Borja Mayoral a Trigoria. L’affare sembrava essere a buon punto, ma nella giornata di ieri è iniziata a circolare la voce secondo la quale il tecnico degli spagnoli Zidane non vorrebbe lasciar partire il 23enne.

Di conseguenza la Roma ha chiesto alle “merengues” l’attaccante serbo Luka Jovic. Sull’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte c’è però la concorrenza di altre squadre europee. In particolare, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio attraverso Twitter, il Manchester United avrebbe chiesto in prestito il calciatore. Anche i “Red Devils” infatti, sarebbero alla ricerca di qualche centravanti per completare il proprio reparto avanzato. Nel mirino degli inglesi quindi, non ci sarebbe soltanto Edinson Cavani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, colpo di scena al Real Madrid per il vice-Dzeko

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling: la trattativa decolla

Calciomercato Roma, Zidane non svela la sua preferenza

Nel frattempo, l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Valladolid, ha cercato di non rispondere ai giornalisti in merito alla sua preferenza tra Borja Mayoral e Jovic. Il tecnico francese parlando dell’attaccante serbo, ha dichiarato: “Devo considerare tutto. Mancano 5 giorni di mercato…vedremo. Tutto quello che posso dire è che sono tutti qui, si allenano bene ed è quello che mi interessa. Domani abbiamo una partita e siamo concentrati su questo”.

Poi su chi sia il suo favorito, ha deciso di non esprimersi: “Non ti rispondo. Sono entrambi qui e conterò su tutti, poi se ci sarà un cambiamento vedremo”.