CALCIOMERCATO ROMA SMALLING UNITED – La Roma non molla Chris Smalling, ma, confermano le indiscrezioni in possesso di Asromalive.it, ad oggi non ha ancora formulato una nuova offerta per al Manchester United. Il difensore inglese continua a manifestare, privatamente e pubblicamente, la sua volontà di tornare nella Capitale, ma a Trigoria non hanno ancora formulato una nuova proposta scritta per i Red Devils.

Calciomercato Roma, le ultime su Smalling

Il club inglese non conta più sul calciatore e entrando nel rettilineo finale del calciomercato potrebbe anche abbassare le proprie pretese a 15 milioni di euro. Uno sconto che sin qui non ha concesso anche perché convinto del possibile e concreto inserimento di altre squadre (Inter e Tottenham su tutte).

Daniele Trecca

