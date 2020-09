Calciomercato Roma, colpo di scena al Real Madrid per il vice-Dzeko

Calciomercato Roma, colpo di scena in attacco: Zidane trattiene Borja Mayoral e vuole cedere Jovic che potrebbe finire in giallorosso.

Le prime due giornate di campionato hanno evidenziato come ci siano delle evidenti lacune da colmare nell’organico giallorosso. Specie in alcuni ruoli, quello del difensore centrale e dell’attaccante, il tecnico portoghese si è trovato privo di alternative. A questo punto si rende necessario qualche innesto in extremis, specie se si riuscirà a piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani della società.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è ancora corsa al trequartista

Calciomercato Roma, Jovic al posto di Borja Mayoral?

Per quanto riguarda il ruolo di vice-Dzeko negli ultimi giorni si è parlato molto di un accordo vicino con il Real Madrid per Borja Mayoral, lo scorso anno in prestito al Levante. Tuttavia le cose sembrano essere cambiate nelle ultime ore. Secondo quanto riportato già ieri da calciomercato.it, Zinedine Zidane avrebbe cambiato idea. L’allenatore delle merengues avrebbe deciso di puntare proprio su Borja Mayoral come alternativa a Benzema per l’attacco dei galacticos. E il Real Madrid, anche per mantenere buoni rapporti con i giallorossi, potrebbe prestare allora Jovic, come riportato da “El Chiringuito”. Le pretese del Real Madrid per il prestito oneroso si sono abbassate, ma lo scoglio è rappresentato dai 4,5 milioni di euro dell’ingaggio del calciatore.