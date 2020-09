Calciomercato Roma, rilancio decisivo per il difensore

Il calciomercato della Roma vede i giallorossi impegnati soprattutto a cercare una nuova pedina per la difesa di Paulo Fonseca.

Non ci sono dubbi infatti sul fatto che uno dei reparti che andrà migliorato in questi giorni conclusivi di trattative (stop il 5 ottobre) sarà quello arretrato. Serve assolutamente un calciatore d’esperienza e di livello internazionale.



Calciomercato Roma, nuova offerta per Smalling

Come ha scritto il giornalista Fabrizio Romano di Sky Sport, la Roma non ha assolutamente intenzione di mollare la presa per Chris Smalling. Il difensore inglese continua a rimanere l’obiettivo primario del club giallorosso, che sta preparando un’offerta per strappare il difensore allo United a titolo definitivo. Decisiva anche la volontà del calciatore, che preme per lasciare l’Inghilterra e per far ritorno nella capitale.

AS Roma are preparing a new bid to sign Chris Smalling from Manchester United on a permanent deal. Talks re-opened with #MUFC. Smalling is pushing to leave and come back to Roma. 🔴 @SkySport #Roma #ManUtd #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2020

Mancano ormai pochissimi giorni alla conclusione del mercato ed è arrivato davvero il momento di stringere il cerchio per regalare a mister Fonseca quel colpo di mercato tanto richiesto.